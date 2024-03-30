BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

नामBLENDR

रैंकNo.2157

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि40,057,909.37023298

अधिकतम आपूर्ति42,000,000

कुल आपूर्ति42,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9537%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.2763998001721975,2024-03-30

सबसे कम कीमत0.02190289167788441,2025-09-09

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयBlendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.