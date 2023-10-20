BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

नामBKN

रैंकNo.1002

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.18%

बाज़ार में उपलब्ध राशि80,512,550.25587787

अधिकतम आपूर्ति143,000,000

कुल आपूर्ति143,000,000

सर्कुलेशन रेट0.563%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.363698643727798,2024-03-28

सबसे कम कीमत0.07598068547152313,2023-10-20

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.