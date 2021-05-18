BIST

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

नामBIST

रैंकNo.2510

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.17%

बाज़ार में उपलब्ध राशि57,402,226

अधिकतम आपूर्ति99,000,000

कुल आपूर्ति99,000,000

सर्कुलेशन रेट0.5798%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.36994173,2021-05-18

सबसे कम कीमत0.006156623433934821,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

