BIO

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

नामBIO

रैंकNo.181

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)5,13%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1.671.788.863,83

अधिकतम आपूर्ति3.320.000.000

कुल आपूर्ति3.320.000.000

सर्कुलेशन रेट0.5035%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.922573910059997,2025-01-03

सबसे कम कीमत0.04074391154989823,2025-04-16

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयBIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.