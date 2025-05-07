BFTOKEN

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

नामBFTOKEN

रैंकNo.2877

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि105,205,274.0656

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.1052%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.08334376693291244,2025-05-07

सबसे कम कीमत0.000544858445927759,2025-08-01

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयBOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.