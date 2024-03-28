BFLOKI

BitFloki is a meme coin on BNB Smart Chain.

नामBFLOKI

रैंकNo.4418

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,00

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1.000.000.000.000

कुल आपूर्ति500.000.000.000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000138447625446336,2024-03-28

सबसे कम कीमत0.000000185508149349,2025-08-23

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

