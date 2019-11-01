BDX

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

नामBDX

रैंकNo.209

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.07%

बाज़ार में उपलब्ध राशि7,345,224,612.899084

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति9,936,884,612.899084

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.171586639362,2019-11-17

सबसे कम कीमत0.0145953987018,2019-11-01

पब्लिक ब्लॉकचेनBDX

