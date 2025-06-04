BDXN

Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities.

नामBDXN

रैंकNo.1326

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)5.09%

बाज़ार में उपलब्ध राशि160,000,000

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.16%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.06815006116064645,2025-06-04

सबसे कम कीमत0.02794707527092435,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.