BDC

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

नामBDC

रैंकNo.1310

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.1662948067913333,2024-06-24

सबसे कम कीमत0.003835618529974725,2025-04-24

पब्लिक ब्लॉकचेनBTCRUNES

परिचयBILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

