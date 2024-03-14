BCUT

AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol.

नामBCUT

रैंकNo.1207

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,12

बाज़ार में उपलब्ध राशि575.476.023

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1.000.000.000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.5360013512625867,2024-03-14

सबसे कम कीमत0.012236695814863556,2025-08-21

पब्लिक ब्लॉकचेनMATIC

परिचयAI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

