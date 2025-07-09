BBT

BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families.

नामBBT

रैंकNo.3934

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,932,570

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.6459990226629364,2025-07-09

सबसे कम कीमत0.07048383039149238,2025-08-21

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयBBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.