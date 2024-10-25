BAN

BAN is a meme coin on the Solana chain.

नामBAN

रैंकNo.396

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2,11%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999 961 859

अधिकतम आपूर्ति999 961 859

कुल आपूर्ति999 961 859

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.3992826346662066,2024-11-18

सबसे कम कीमत0.000023698956851675,2024-10-25

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयBAN is a meme coin on the Solana chain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.