BANK

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

नामBANK

रैंकNo.1098

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)5.17%

बाज़ार में उपलब्ध राशि174,646,980.21999952

अधिकतम आपूर्ति2,100,000,000

कुल आपूर्ति527,916,666.6666667

सर्कुलेशन रेट0.0831%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.09177061454901096,2025-05-23

सबसे कम कीमत0.018389388782512995,2025-04-18

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयLorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.