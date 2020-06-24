BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

नामBAL

रैंकNo.432

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)8.67%

बाज़ार में उपलब्ध राशि67,086,588.69945894

अधिकतम आपूर्ति96,150,704

कुल आपूर्ति69,745,224.56516673

सर्कुलेशन रेट0.6977%

जारी करने की तारीख2020-06-24 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर74.77226165,2021-05-04

सबसे कम कीमत0.7530492732247144,2025-04-08

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.