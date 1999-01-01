BABYBONK

Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

नामBABYBONK

रैंकNo.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0

बाज़ार में उपलब्ध राशि--

अधिकतम आपूर्ति0

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर,

सबसे कम कीमत,

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयBaby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.