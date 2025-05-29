A

नामA

रैंकNo.102

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)3.23%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,589,825,415.1133

अधिकतम आपूर्ति2,100,000,000

कुल आपूर्ति2,100,000,000

सर्कुलेशन रेट0.757%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.7772468667062139,2025-05-29

सबसे कम कीमत0.44948660914763006,2025-09-05

पब्लिक ब्लॉकचेनEOS

परिचय

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.