AVAAI

AVAAI is a meme coin.

नामAVAAI

रैंकNo.834

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.40%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999,994,070

अधिकतम आपूर्ति999,995,926.72

कुल आपूर्ति999,994,070

सर्कुलेशन रेट0.9999%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.33547388338563844,2025-01-15

सबसे कम कीमत0.011283386189164465,2024-12-20

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयAVAAI is a meme coin.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.