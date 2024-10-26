ATT

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

नामATT

रैंकNo.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0

बाज़ार में उपलब्ध राशि125,275,489

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति2,100,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2024-10-26 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.2 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर,

सबसे कम कीमत,

पब्लिक ब्लॉकचेनMATIC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

