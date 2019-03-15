ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

नामATOM

रैंकNo.49

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0005%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)29.34%

बाज़ार में उपलब्ध राशि467,362,560

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति467,362,560

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2019-03-15 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.1 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर44.6955257850945,2021-09-20

सबसे कम कीमत1.13096252523,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनATOM

