APX

APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.

नामAPX

रैंकNo.622

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.35%

बाज़ार में उपलब्ध राशि595,648,103.8832539

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति3,975,255,603.4277463

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.24728486160056973,2021-12-26

सबसे कम कीमत0.019986318316426218,2022-06-08

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

