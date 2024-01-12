APP

Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users.

नामAPP

रैंकNo.3988

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति3,000,000,000

कुल आपूर्ति3,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.09178874267299131,2024-01-12

सबसे कम कीमत0.001953384455000697,2024-11-08

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

