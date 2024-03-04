ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

नामALVA

रैंकNo.1148

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.90%

बाज़ार में उपलब्ध राशि75,672,342.57095452

अधिकतम आपूर्ति200,000,000

कुल आपूर्ति198,921,552.54903513

सर्कुलेशन रेट0.3783%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.777902393038671,2024-03-04

सबसे कम कीमत0.04738546373708529,2024-09-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयAlvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.