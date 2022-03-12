ALPINE

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

नामALPINE

रैंकNo.689

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)58.24%

बाज़ार में उपलब्ध राशि18,719,459.22168

अधिकतम आपूर्ति40,000,000

कुल आपूर्ति40,000,000

सर्कुलेशन रेट0.4679%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर11.475176858405153,2022-03-12

सबसे कम कीमत0.5916579141562345,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.