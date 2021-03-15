ALICE

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

नामALICE

रैंकNo.684

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)10.57%

बाज़ार में उपलब्ध राशि100,000,000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर42.55032036,2021-03-15

सबसे कम कीमत0.3139154720406003,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

