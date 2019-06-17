ALGO

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

नामALGO

रैंकNo.53

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0005%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.97%

बाज़ार में उपलब्ध राशि8,765,868,706.58847

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.8765%

जारी करने की तारीख2019-06-17 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.05 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.28017860614,2019-06-21

सबसे कम कीमत0.08761089660746404,2023-09-11

पब्लिक ब्लॉकचेनALGO

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.