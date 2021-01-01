AKITA

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

नामAKITA

रैंकNo.1544

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि68,071,541,209,830.58

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति100,000,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2021-01-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.00002886,2021-05-11

सबसे कम कीमत0,2021-02-18

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

