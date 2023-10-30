AIT

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

नामAIT

रैंकNo.2835

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.63%

बाज़ार में उपलब्ध राशि201,885

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति834,543

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर30.417308906106708,2023-10-30

सबसे कम कीमत0.7373988825170275,2025-07-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

