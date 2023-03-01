AIPAD

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

नामAIPAD

रैंकNo.1890

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.08%

बाज़ार में उपलब्ध राशि194,287,912.3426508

अधिकतम आपूर्ति200,000,000

कुल आपूर्ति199,049,334.2921128

सर्कुलेशन रेट0.9714%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.3174977731025719,2023-03-01

सबसे कम कीमत0.00787151576235432,2025-06-23

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयAIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.