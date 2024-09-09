AIC

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

नामAIC

रैंकNo.391

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.81%

बाज़ार में उपलब्ध राशि749,999,700

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.5478231444168127,2025-02-05

सबसे कम कीमत0.017493720608467617,2024-09-09

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयAI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.