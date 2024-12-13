AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

नामAGRI

रैंकNo.1499

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.10%

बाज़ार में उपलब्ध राशि284,000,000

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,999,997.367606

सर्कुलेशन रेट0.284%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.17722062456540857,2024-12-13

सबसे कम कीमत0.013029282758555884,2025-08-19

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

