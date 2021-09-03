AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

नामAGLD

रैंकNo.417

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)28.24%

बाज़ार में उपलब्ध राशि77,310,001

अधिकतम आपूर्ति96,000,000

कुल आपूर्ति92,810,001

सर्कुलेशन रेट0.8053%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर7.62791577,2021-09-03

सबसे कम कीमत0.20848210063010023,2022-11-09

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

