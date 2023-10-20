AGI

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

नामAGI

रैंकNo.422

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%1,70

बाज़ार में उपलब्ध राशि1.521.280.322,578847

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति3.000.000.000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.6996585296699076,2024-03-10

सबसे कम कीमत0.012234014055111651,2023-10-20

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...