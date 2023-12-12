ABOND

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

नामABOND

रैंकNo.2408

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि343,763,856.98

अधिकतम आपूर्ति650,000,000

कुल आपूर्ति455,803,142.7

सर्कुलेशन रेट0.5288%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.08104676105477272,2023-12-12

सबसे कम कीमत0.000855833319246407,2025-03-31

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

