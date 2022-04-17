ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

नामABEL

रैंकNo.1217

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.07%

बाज़ार में उपलब्ध राशि105,696,128

अधिकतम आपूर्ति225,180,000

कुल आपूर्ति126,276,109

सर्कुलेशन रेट0.4693%

जारी करने की तारीख2022-04-17 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था1.1 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.5703190389504647,2024-01-12

सबसे कम कीमत0.03026414280417002,2024-11-12

पब्लिक ब्लॉकचेनABEL

