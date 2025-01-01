MEXC DEX+ सर्विस एग्रीमेंट

परिचय A) यह DEX सर्विस एग्रीमेंट (“एग्रीमेंट”) आप (“आप”, “आपका” या “यूज़र”) और MEXC ग्लोबल (“हम”, “हमारा”, “हमें” या “MEXC”) के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें उन नियमों और शर्तों को तय किया गया है, जो आपके द्वारा mexc.com या हमारी किसी भी संबंधित वेबसाइट, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस या मोबाइल एप्लिकेशन (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "प्लेटफ़ॉर्म" कहा गया है) के माध्यम से MEXC के DEX प्रोडक्ट (जिसे आगे 'DEX' कहा गया है) और संबंधित ट्रेडिंग सेवाओं के उपयोग को नियंत्रित करती हैं. B) इस एग्रीमेंट में निर्धारित नियम और शर्तें, यूज़र एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, जोखिम संबंधी अस्वीकरण या MEXC के DEX प्रोडक्ट या संबंधित ट्रेडिंग सेवाओं से जुड़े ऐसे किसी भी अन्य एग्रीमेंट या पब्लिकेशन का अतिरिक्त हिस्सा हैं, जिन्हें MEXC समय-समय पर प्रकाशित कर सकता है (इन्हें सामूहिक रूप से “कानूनी डॉक्युमेंट” कहा जाता है). अगर इस एग्रीमेंट की शर्तें कानूनी डॉक्युमेंट से भिन्न हैं, तो इस एग्रीमेंट की शर्तें ही मान्य होंगी. हमारे DEX प्रोडक्ट और संबंधित सेवाओं का उपयोग करने से पहले, आपको इस एग्रीमेंट और कानूनी डॉक्युमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए. C) MEXC के DEX प्रोडक्ट और संबंधित ट्रेडिंग सेवाओं ("सेवा" या "सेवाएँ") का उपयोग करने पर यह माना जाएगा कि आपने इस एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों और कानूनी डॉक्युमेंट में निर्धारित शर्तों को पढ़ लिया है, आप उनसे सहमत हैं और आपने उन्हें पूरी तरह से समझ लिया है (जिनमें समय-समय पर हमारे द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले संशोधन भी शामिल होते हैं). अगर आप इस एग्रीमेंट या कानूनी डॉक्युमेंट में दिए गए किसी भी नियम या शर्त से सहमत नहीं हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप इन सेवाओं का उपयोग करना तुरंत बंद कर दें. इन सेवाओं का उपयोग करना जारी रखने पर यह माना जाएगा कि आप इस एग्रीमेंट और कानूनी डॉक्युमेंट में दिए गए नियमों और शर्तों से बिना किसी शर्त के पूरी तरह सहमत हैं. D) कृपया ध्यान दें कि हो सकता है कि कुछ खास न्यायिक क्षेत्रों में रहने वाले कुछ यूज़र इस सेवा को ऐक्सेस न कर सकें, इन क्षेत्रों में उत्तर कोरिया, क्यूबा, सूडान, सीरिया, ईरान, चीन की मुख्य भूमि, सिंगापुर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, यूक्रेन के रूसी-नियंत्रण वाले क्षेत्र (जिनमें फ़िलहाल क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल हैं), सेवास्तोपोल और कनाडा (इन सभी को सामूहिक रूप से 'निषिद्ध देश' कहा जाता है) शामिल हो सकते हैं. उपरोक्त सूची पूरी नहीं है और इसमें MEXC आपको पूर्व सूचना दिए बिना एकतरफ़ा निर्णय लेकर बदलाव कर सकता है.

MEXC DEX+ के प्रोडक्ट और सेवाएँ A) इन सेवाओं में वे एग्रीगेटर शामिल होते हैं, जो आपको विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क ("थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन") के ज़रिए कुछ डिजिटल ऐसेट को स्वॉप करने देते हैं. MEXC आपके सेवाएँ प्रदान करते समय, सूचना दिखाने वाले प्लेटफ़ॉर्म की तरह और आपके द्वारा विधिवत निर्देश दिए जाने पर बिक्री या खरीद ऑर्डर ('ऑर्डर') देने वाले एजेंट की तरह काम करेगा. लेकिन MEXC उक्त ऑर्डर पूरे होने की गारंटी नहीं देता है और न ही हम यह गारंटी देते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्डर समय पर दे दिया जाएगा. B) डिजिटल वॉलेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की विभिन्न विकेंद्रीकृत विशेषताएँ हो सकती हैं. ये विकेंद्रीकृत सेवाएँ, बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से अलग होती हैं. आप यह समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि MEXC आपकी प्राइवेट कुंजी और सीड फ़्रेज़ को स्टोर करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होता है. आपकी प्राइवेट कुंजी और याददाश्त में सहायक फ़्रेज़ को विधिवत तरीके से अधिकृत एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को सौंप दिया गया है. इसके अलावा आप इससे भी सहमत हैं और समझते हैं कि अपने MEXC अकाउंट और पासवर्ड की गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखना सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है और आप अपने MEXC अकाउंट में की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं (जिनमें सूचना का प्रकटीकरण करना, सूचना जारी करना, सहमति के लिए ऑनलाइन क्लिक करना या विभिन्न नियम एग्रीमेंट को सबमिट करना, एग्रीमेंट का ऑनलाइन रिन्यूअल करना या सेवा को खरीदना और ऐसे अन्य काम शामिल हो सकते हैं). आप अपने अकाउंट और पासवर्ड का उपयोग करके की जाने वाली सभी गतिविधियों और कथनों की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं C) आप MEXC DEX+ सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपने निजी डिजिटल वॉलेट को लिंक कर सकते हैं. ऐसे मामलों में, निजी कुंजी और याद रखने में सहायक वाक्यांश पूरी तरह आपकी ज़िम्मेदारी के तहत बनाए और स्टोर किए जाते हैं. MEXC या किसी तीसरे पक्ष के अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर के पास आपके वॉलेट का एक्सेस नहीं होता है. आपकी स्वीकृति या अनुमति के बावजूद भी, आप अपने वॉलेट से होने वाले सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं. इसकी वजह से सामने आने वाले किसी भी परिणाम के लिए आप पूरी तरह से ज़िम्मेदार होते हैं. D) हमारी सेवाओं की फ़ीचर्ड लिस्टिंग में कौन से ऐसेट दिखेंगे, इसका निर्धारण कई कारकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें coingecko.com जैसे इंडस्ट्री में मान्यता-प्राप्त डिजिटल ऐसेट डेटा एनालिसिस प्लेटफ़ॉर्म पर उनकी रैंकिंग, सेवाओं पर डिजिटल ऐसेट की परफ़ॉर्मेंस और फ़ीचर्ड लिस्टिंग के बारे में हमारी पॉलिसी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. आप यह समझते और स्वीकार करते हैं कि हम किसी भी फ़ीचर्ड लिस्टिंग के ज़रिए किसी भी डिजिटल ऐसेट का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं. हमारे पास पूरी तरह से अपने विवेकानुसार किसी भी फ़ीचर्ड लिस्टिंग या सेवा में कोई भी डिजिटल ऐसेट जोड़ने, उसे बदलने, अपडेट करने या हटाने का अधिकार है. E) आप यह सहमति देते हैं कि आप सेवाओं का उपयोग सिर्फ़ वैध उद्देश्यों के लिए करेंगे और आप लागू कानूनों का उल्लंघन करने के लिए सेवाओं का उपयोग नहीं करेंगे. आप इस एग्रीमेंट, सेवा की शर्तों, सभी नियमों, शर्तों और MEXC द्वारा समय-समय पर प्रकाशित और अपडेट किए जाने वाले अन्य सभी नोटिस या प्रासंगिक एग्रीमेंट का पालन करने के लिए भी सहमत हैं, जिनमें घोषणाएँ, किसी प्रक्रिया से संबंधित निर्देश, जोखिम संबंधी अस्वीकरण और अन्य नियम व शर्तें शामिल होती हैं. F) आप इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि यह सेवा, इस प्रोडक्ट का शुरुआती वर्ज़न है और अभी तक इसका पूरी तरह ऑडिट नहीं किया गया है. हम ऐसे किसी भी प्रोटोटाइप प्रोडक्ट या सेवा के उपयोग के कारण आपको हो सकने वाली किसी भी हानि के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं और न ही किसी भी डिजिटल ऐसेट की हानि की भरपाई या क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं.

फ़ीस और शुल्क A) इन सेवाओं को ऐक्सेस करने और इनका उपयोग करने के दौरान, आपको विभिन्न तरह की गैस फ़ीस चुकानी पड़ सकती है. इन सेवाओं के तहत किसी भी थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन पर जेनरेट होने वाली गैस फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा. B) थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल फ़ीस. आपके द्वारा इन सेवाओं को ऐक्सेस करने और इनका उपयोग करने के दौरान थर्ड पार्टी की अन्य प्रोटोकॉल फ़ीस भी लग सकती है, जिसमें आपके द्वारा डिजिटल ऐसेट के ट्रांसफ़र पर लगने वाली फ़ीस और ऐसी अन्य फ़ीस शामिल हो सकती है. इस तरह लग सकने वाली किसी भी या इन सभी थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल फ़ीस को चुकाने की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी रहती है. सी) सर्विस फ़ीस. कृपया ध्यान दें कि MEXC फ़िलहाल कोई फ़ीस ("सर्विस फ़ीस") नहीं लेता है, लेकिन हम भविष्य में आपसे सर्विस फ़ीस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं. हम आपको सेवाएँ प्रदान करने के लिए आपसे निर्धारित सर्विस फ़ीस ले सकते हैं. यह सर्विस फ़ीस इन सेवाओं के ज़रिए किए जाने वाले आपके ट्रांज़ैक्शन की राशि का एक निश्चित प्रतिशत हो सकती है. हम आपके द्वारा सेवाओं का उपयोग करने के पेमेंट के रूप में, आपके ट्रांज़ैक्शन की राशि से लागू सर्विस फ़ीस को काट लेंगे. सर्विस फ़ीस के हर शेड्यूल को समय-समय पर हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया जाएगा और हम अपने एकल विवेकानुसार फ़ीस के ऐसे किसी भी शेड्यूल को अपडेट करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.

जोखिम संबंधी अस्वीकरण A) ये सेवाएँ बेहद जटिल और अस्थिर वित्तीय साधनों की ट्रेडिंग करना संभव बनाती हैं और इन पर ट्रेडिंग करने से आप कई तरह के जोखिमों में पड़ सकते हैं, जिनमें साइबर सुरक्षा और हानि होने के असीमित जोखिम शामिल हैं और इसलिए हमारा सुझाव है कि आप इनमें शामिल जोखिमों को समझ लें. इन सेवाओं का उपयोग करने पर यह माना जाएगा कि आपको इनमें शामिल जोखिमों की जानकारी है. B) आप यह समझते हैं और इससे सहमत हैं कि जब आप अपने डिजिटल ऐसेट को रिडीम या ऐक्सेस करते हैं, तब आपके डिजिटल ऐसेट को आपके डिजिटल वॉलेट तक पहुँचने में लगने वाला समय अलग-अलग हो सकता है और आपके डिजिटल वॉलेट पर मिलने और दिखने वाले डिजिटल ऐसेट ही अंतिम होंगे. उपरोक्त के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि के लिए MEXC उत्तरदायी नहीं होगा. C) आप इससे सहमत हैं कि आप अपनी गलती या त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली प्रत्येक हानि को वहन करेंगे, जिसमें ये गलतियाँ या त्रुटियाँ शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: ट्रांज़ैक्शन प्रॉम्प्ट ऑपरेशन के अनुसार काम न करना, हमारी सेवाओं के ज़रिए समय पर ट्रांज़ैक्शन न करना, अकाउंट की सुरक्षा सेटिंग को भूल जाना या उन्हें लीक कर देना, क्रैक किए गए पासवर्ड, दूसरों के द्वारा आपके कंप्यूटर में अनधिकृत प्रवेश करना या उसे हैक करना और/या डिजिटल ऐसेट को ट्रांसफ़र करने या पाने के लिए गलत ऐड्रेस दर्ज करना. D) MEXC या इसकी किसी अधिकृत तीसरे पक्ष की सेवा द्वारा नियंत्रित न होने वाले वॉलेट को लिंक करके इस सेवा का उपयोग करने पर आप यह मानते और स्वीकार करते हैं कि आप इससे होने वाले या इससे संबद्ध किसी भी ट्रांज़ैक्शन के कारण सामने आने वाले परिणामों और दायित्वों की ज़िम्मेदारी लेंगे. MEXC या इसके तीसरे पक्ष के अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर इसकी वजह से होने वाली किसी भी हानि, नुकसान या अनधिकृत ट्रांज़ैक्शन के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे. E) आप यह समझते हैं और इससे सहमत हैं कि आप इन सेवाओं का उपयोग करते समय तीसरे पक्ष के ब्लॉकचेनों को ऐक्सेस कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं. MEXC आपके द्वारा तीसरे पक्ष की ब्लॉकचेनों का उपयोग किए जाने या उन्हें ऐक्सेस किए जाने के कारण होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट की कमज़ोरियों; हैकिंग की घटनाओं; बिज़नेस पर रोक लगने, उसके बंद होने या खत्म होने; दिवालियापन; असामान्य रोक या तीसरे पक्ष की ब्लॉकचेन के ऑपरेशन बंद होने या अन्य संभावित जोखिमों के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि के लिए MEXC उत्तरदायी नहीं होगा. इसके अलावा, आप उपरोक्त जोखिमों के परिणामस्वरूप आपको हो सकने वाली प्रत्येक हानि को वहन करने के लिए सहमत हैं. अगर आपको उपरोक्त जोखिमों के परिणामस्वरूप कोई हानि होती है, तो आप यह समझते हैं और इससे सहमत हैं कि आपके डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया गया कोई भी डिजिटल ऐसेट हमेशा के लिए आपके हाथ से जा सकता है. F) इस सेवा में तीसरे पक्ष की वेबसाइटों ("तीसरे पक्ष की वेबसाइटें") और ऐप्लिकेशनों ("तीसरे पक्ष के ऐप्लिकेशन") को ऐक्सेस करने या उनका उपयोग करने के लिंक्स या फ़ंक्शनैलिटीज़ भी शामिल हो सकती हैं, या फिर यह तीसरे पक्ष के कॉन्टेंट, डेटा, जानकारी, सेवाओं, ऐप्लिकेशनों या सामग्री ("तीसरे पक्ष की समाग्री") को दिखा सकती है, उसे शामिल कर सकती है या उपलब्ध करा सकती है. सेवाओं में तीसरे पक्ष की वेबसाइटों के लिंक शामिल होने का मतलब यह नहीं होता है कि MEXC उनमें प्रदान किए जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट, सेवा, सूचना और अस्वीकरण का समर्थन करता है और MEXC इनमें दी गई जानकारी की सटीकता की गारंटी नहीं देता है. जब आप किसी तीसरे पक्ष की वेबसाइट या तीसरे पक्ष के ऐप्लिकेशन के लिंक पर क्लिक करते हैं या उसे ऐक्सेस और उसका उपयोग करते हैं, तो भले ही हम आपको यह चेतावनी न दें कि आपने हमारी सेवाओं को छोड़ दिया है, फिर भी आप किसी दूसरी वेबसाइट या डेस्टिनेशन के नियमों और शर्तों (गोपनीयता नीतियों / नोटिस सहित) के अधीन होते हैं. ऐसी तीसरे पक्ष की वेबसाइटें, तीसरे पक्ष के ऐप्लिकेशन और तीसरे पक्ष की सामग्री, MEXC के नियंत्रण में नहीं हैं और ये “ओपन” ऐप्लिकेशन हो सकते हैं, जिनके लिए शायद कोई सहायता उपलब्ध न हो. MEXC किसी भी तीसरे पक्ष की वेबसाइट, तीसरे पक्ष के ऐप्लिकेशन और तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होता है. MEXC इन तीसरे पक्ष की वेबसाइटों और तीसरे पक्ष के ऐप्लिकेशनों के लिंक सिर्फ़ एक सुविधा के तौर पर प्रदान करता है. वह तीसरे पक्ष की वेबसाइटों या तीसरे पक्ष के ऐप्लिकेशनों या उनके प्रोडक्ट या सेवाओं या उनसे जुड़ी तीसरे पक्ष की सामग्री की समीक्षा, अनुमोदन, निगरानी या समर्थन नहीं करता है, उनके संबंध में कोई वारंटी नहीं देता है या उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता है. आप तीसरे पक्ष की वेबसाइटों, तीसरे पक्ष के ऐप्लिकेशनों और तीसरे पक्ष की सामग्री में मौजूद सभी लिंक्स का उपयोग अपने जोखिम पर करते हैं. तीसरे पक्ष की वेबसाइटों और तीसरे पक्ष के ऐप्लिकेशनों पर आपके द्वारा ऐसे तीसरे पक्ष के प्रोडक्ट और सेवाओं के उपयोग से होने वाली किसी भी हानि के लिए MEXC उत्तरदायी नहीं होगा. MEXC और प्रत्येक तीसरे पक्ष की वेबसाइट और तीसरे पक्ष का ऐप्लिकेशन एक स्वतंत्र कानूनी निकाय होता है और यह एग्रीमेंट इन पक्षों के बीच किसी भी प्रकार की एजेंसी, पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव संबंध का गठन नहीं करेगा. MEXC और प्रत्येक तीसरे पक्ष की वेबसाइट और तीसरे पक्ष का ऐप्लिकेशन अपने-अपने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के निष्पादन के कारण उत्पन्न होने वाले अपने-अपने संबंधित दावों, ऋणों और विवादों के लिए ज़िम्मेदार होंगे. G) तीसरे पक्ष की ब्लॉकचेन में खराबी आना. आप यह समझते हैं और इससे सहमत हैं कि अगर MEXC या तीसरे पक्ष की कोई ब्लॉकचेन ठीक से काम नहीं कर पाती है या नीचे दी गई परिस्थितियों के कारण उनकी सेवाएँ बाधित होती हैं और आप उन सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं या कमांड नहीं दे पाते हैं या संबंधित कामकाज या ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाते हैं, जिनमें बिना किसी सीमा के विफलता, देरी, रुकावट, सिस्टम की ओर से प्रतिक्रिया न मिलना, सिस्टम की प्रतिक्रिया में देरी या कोई अन्य असामान्य और/या अप्रत्याशित परिस्थितियाँ शामिल होती हैं, तो MEXC किसी भी हानि के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा. इन परिस्थितियों में ये शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन अपने बिज़नेस को रोक देती है, बंद कर देती है और/या समाप्त कर देती है या अपनी सेवाओं को बंद कर देती है और/या उन्हें असामान्य तरीके से रोक देती है या समाप्त कर देती है;

MEXC या थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन द्वारा घोषित रखरखाव के कारण सेवाओं पर लगी रोक;

डेटा का आदान-प्रदान करने में सिस्टम की विफलता;

ऐसी अप्रत्याशित घटनाएँ, जो थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन पर रोक लगने का कारण बनती हैं;

हैकिंग, कंप्यूटर वायरस, तकनीकी एडजस्टमेंट या विफलता, वेबसाइट अपग्रेड, बैंकिंग समस्याओं, कानूनी या सरकारी नियमों के कारण होने वाले अस्थायी बंद आदि के कारण थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन की सेवा में रुकावट या देरी;

थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन के कंप्यूटर सिस्टम के क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण होने या उसके सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाने के कारण ब्लॉकचेन सेवा में आने वाली रुकावट या देरी;

ऐसी तकनीकी समस्याओं के कारण होने वाली हानि, जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता या जिन्हें इंडस्ट्री की मौजूदा टेक्नोलॉजी के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता;

थर्ड पार्टी की गलती या देरी के कारण आपको या अन्य थर्ड पार्टी को होने वाली हानि;

कानूनों, विनियमों और/या सरकारी आदेशों में आने वाले बदलावों के कारण आपको या अन्य थर्ड पार्टी को होने वाली हानि;

अप्रत्याशित, अपरिहार्य और/या हल न की जा सकने वाली तथ्यात्मक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित घटनाओं से आपको या अन्य थर्ड पार्टी को होने वाली हानि. आप यह समझते हैं और इससे सहमत हैं कि उपरोक्त कारण, असामान्य ट्रांज़ैक्शन, मूल्य में अस्थिरता, मार्केट में अस्थिरता, मार्केट में व्यवधान और अन्य संभावित असामान्य परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं. आप यह भी समझते हैं कि जोखिम संबंधी अस्वीकरण का यहाँ दिया गया विवरण व्यापक या पूरा नहीं है और न ही हो सकता है. वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर, MEXC आपकी कमांड को निष्पादित करने से मना कर सकता है. इसके अलावा, आप यह भी समझते हैं और इससे सहमत हैं कि MEXC उपरोक्त किसी भी परिस्थिति के कारण होने वाली या उससे संबंधित किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. स्पेशल रिमाइंडर: अगर आप हमारी सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आप संभावित जोखिमों को खुद से मैनेज करने, डिजिटल ऐसेट में निवेश के महत्व और जोखिमों का आकलन करने और अपने सभी निवेशों की हानि के संभावित वित्तीय जोखिमों को वहन करने के लिए सहमत हैं. यह माना जाएगा कि आपने कोई भी मार्जिन ट्रेडिंग करने से पहले अपनी वित्तीय स्थितियों और जोखिम सहन करने की क्षमता पर विचार करने की सहमति व्यक्त की है और आप डिजिटल ऐसेट में निवेश के जोखिमों को अच्छी तरह समझते हैं. आप समझते हैं कि डिजिटल ऐसेट में मार्जिन ट्रेडिंग करते समय आपको लाभ या हानि हो सकती है. इस एग्रीमेंट में दिए गए जोखिम रिमाइंडर में डिजिटल ऐसेट की मार्जिन ट्रेडिंग में शामिल सभी जोखिमों की सूची नहीं दी गई है. आपको यह सलाह दी जाती है कि आप इसे अच्छी तरह समझ लें और याद रखें कि इस तरह के निवेश में ज़्यादा जोखिम हो सकता है, इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि आप सोच-समझकर ही निवेश करें.

यह वित्तीय सलाह नहीं है A) आप यह स्वीकार करते हैं कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आपके द्वारा हमारी सेवाओं का उपयोग करना पूरी तरह से आपकी आर्थिक स्थिति और प्रासंगिक जोखिमों के बारे में आपकी जानकारी के आधार पर आपकी स्वैच्छिक गतिविधि है, जिनमें से दोनों का हमसे और किसी भी थर्ड पार्टी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है. B) आपके साथ हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी ट्रांज़ैक्शन "सिर्फ़ निष्पादन", "बिना सलाह" और "यथास्थिति" के आधार पर होंगे. आपको अपने निवेश के लिए अपने निर्णय पर भरोसा करना होगा और आप हमसे किसी भी ट्रांज़ैक्शन के बारे में निवेश संबंधी कोई सलाह माँगने के हकदार नहीं हैं. MEXC आपको निवेश संबंधी कोई सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है.

सीमित दायित्व A) MEXC, सेवा के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है और हमारी सेवाओं का उपयोग करते समय अपने स्तर पर जाँच-पड़ताल करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है. आप स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि सेवाओं के आपके उपयोग में शामिल किसी भी जोखिम के कारण होने वाली हानि या देयता की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी होगी और MEXC इसके लिए किसी भी रूप में ज़िम्मेदार नहीं होगा. आप स्वीकार करते हैं कि DEX ट्रेडिंग करने पर आपको हानि हो सकती है और आप ऐसी किसी भी हानि को पूरी तरह वहन करने के लिए सहमत हैं. B) आप यह स्वीकार करते हैं और इससे सहमत हैं कि आप किसी भी प्रकार या प्रकृति की ऐसी सभी देयताओं, हानि या खर्च के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो आपके द्वारा अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर और MEXC के द्वारा आपके ऑर्डर के अनुसार काम करने के संबंध में या इस एग्रीमेंट, यूज़र एग्रीमेंट और हमारी सेवाओं के उपयोग के संबंध में हमारे द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किए जाने वाले अन्य सभी नियमों या एग्रीमेंट के संबंध में हमें वहन करने पड़ सकते हैं. C) आप सहमत हैं और यह स्वीकार करते हैं कि कोई ट्रांज़ैक्शन करने में आपकी असमर्थता के कारण या हमारे उचित नियंत्रण से बाहर के किसी कारण या ऐसे किसी कारण से जिसके प्रभाव से बचना हमारे उचित नियंत्रण से बाहर हो, आपको होने वाली किसी भी हानि, खर्च या व्यय के संबंध में हमारी आपके प्रति कोई देयता नहीं होगी. D) आप यह समझते हैं और इससे सहमत हैं कि MEXC की समेकित देयता आपसे मिली सर्विस फ़ीस से अधिक नहीं होगी.