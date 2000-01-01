सामान्य यूज़र

ईमेल
SMS
KYC

30 दिन के ट्रांज़ैक्शन

0

सभी ऑर्डर
0

( खरीदें0|बेचें0 )

180 दि के ट्रांज़ैक्शन

0

औसत रिलीज़ करने का समय

<1 मिनट

30 दिन का कंप्लीशन रेट

0.00%

औसत पेमेंट का समय

<1 मिनट

P2P पेमेंट के तरीके

P2P पेमेंट का तरीका: क्रिप्टो बेचते समय, जोड़ा गया पेमेंट का तरीका खरीदारों को आपके स्वीकृत पेमेंट विकल्पों में से एक के रूप में दिखाया जाएगा. कृपया पक्का करें कि आपके पेमेंट अकाउंट का नाम MEXC पर आपके वेरिफ़ाई हुए नाम से मेल खाता हो. आप पेमेंट के अधिकतम 10 तरीके जोड़ें सकते हैं.

क्रिप्टो रिलीज़ वेरिफ़िकेशन सेटिंग

कस्टम फ़्रीक्वेंसी

नोटिफ़िकेशन

Telegram नोटिफ़िकेशन को चालू या समायोजित करें

ऑर्डर

प्लेटफ़ॉर्म नोटिफ़िकेशंस

ऐप पुश

ईमेल

SMS नोटिफ़िकेशंस

फ़्लोटिंग नोटिफिकेशन

ब्राउज़र चैट अलर्ट साउंड

अपील

प्लेटफ़ॉर्म नोटिफ़िकेशंस

ऐप पुश

ईमेल

SMS नोटिफ़िकेशंस

फ़्लोटिंग नोटिफिकेशन

अन्य

प्लेटफ़ॉर्म नोटिफ़िकेशंस

ऐप पुश

ईमेल

SMS नोटिफ़िकेशंस

फ़ॉलो करना

मर्चेंट को फ़ॉलो करना
रजिस्ट्रेशन का समय
ऐक्शन

ब्लैकलिस्ट

ब्लॉक हुआ यूज़र
पेमेंट में लगने वाला औसत समय
रिलीज़ होने में लगने वाला औसत समय
ब्लॉक करने का समय
ऐक्शन
रिव्यू (0)
-- %
अच्छी रिव्यू रेट
कोई और डेटा उपलब्ध नहीं है