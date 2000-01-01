P2P पेमेंट के तरीके

P2P पेमेंट का तरीका: क्रिप्टो बेचते समय, जोड़ा गया पेमेंट का तरीका खरीदारों को आपके स्वीकृत पेमेंट विकल्पों में से एक के रूप में दिखाया जाएगा. कृपया पक्का करें कि आपके पेमेंट अकाउंट का नाम MEXC पर आपके वेरिफ़ाई हुए नाम से मेल खाता हो. आप पेमेंट के अधिकतम 10 तरीके जोड़ें सकते हैं.