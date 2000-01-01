MEXC MasterCard
आएँ MEXC MasterCard के लिए आवेदन करें और अपने क्रिप्टो बैलेंस से उसे टॉप अप करें
आवेदन के नियम
ग्लोबल उपयोग
इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए करें
अपने क्रिप्टो बैलेंस से किसी भी समय टॉप अप करें
सिर्फ 3 चरणों में कार्ड बनाएँ
ऑनलाइन आवेदन करें
MEXC वेबसाइट के ज़रिए MasterCard के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको एडवांस्ड KYC पूरा करना होगा और पासपोर्ट और अपना फ़ोटो प्रदान करना होगा.
ऑनलाइन ऐक्टिवेट करें
आवेदन को मंज़ूरी मिल जाने के बाद, आप अपने MEXC MasterCard को ऑनलाइन ऐक्टिवेट कर सकते हैं और अपने MEXC अकाउंट के ज़रिए कार्ड को टॉप-अप कर सकते हैं.
कार्ड तैयार है
आपका MEXC MasterCard अब ऐक्टिवेट हो गया है. आप उपयोग के लिए अपने MEXC MasterCard का इस्तेमाल कर सकते हैं.
फ़ायदे
ज़्यादा आसान है
ऑनलाइन आवेदन करें, किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है.
वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल तुरंत किया जा सकता है.
अधिक सुरक्षित है
3D सिक्योर (3DS) आपके ट्रांज़ैक्शन की सुरक्षा पक्का करता है.
हर ट्रांज़ैक्शन के लिए अपने स्मार्टफोन पर रियल-टाइम अलर्ट पाएँ और हमेशा अपने फ़ंड्स फ़्लो की जानकारी रखें.
ज़्यादा सहज है
इस कार्ड से MasterCard नेटवर्क के ज़रिए पूरी दुनिया में ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है.