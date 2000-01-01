MEXC लिक्विडिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम
MEXC को सशक्त बनाने वाले उच्च प्रदर्शन के P2P ट्रेडर के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनें
सक्रिय P2P ट्रेडर के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम
प्रतिस्पर्धी विज्ञापन पोस्ट करें, मार्केट को लिक्विड बनाए रखें, और गारंटीकृत मासिक रिवॉर्ड अनलॉक करने के लिए MEXC इकोसिस्टम को सशक्त बनाएँ.
हमारे साथ अपना P2P बिज़नेस बढ़ाएँ
MEXC P2P पर लिक्विडिटी प्रदान करने पर अधिकतम 1,000 USDT के मासिक रिवॉर्ड प्राप्त करें
फ़ायदे
गारंटीकृत मासिक रिवॉर्ड
सक्रिय रहें, विज्ञापन पोस्ट करें और बेहतर प्राइस पर लिक्विडिटी प्रदान करें. अपने प्रदर्शन के आधार पर हर महीने निश्चित USDT भुगतान प्राप्त करें.
बढ़ी हुई दृश्यता
ऑर्डर फ़्लो और अपने ट्रेडिंग प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए P2P मार्केटप्लेस में प्रायोरिटी प्लेसमेंट पाएँ.
विशेष अकाउंट सपोर्ट
ऑनबोर्डिंग, विवाद समाधान और व्यक्तिगत सेवा के लिए सीधे क्षेत्रीय MEXC प्रतिनिधि ऐक्सेस करें.
आय कैसे प्राप्त करें
सक्रिय रहें, अपने विज्ञापनों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखें, और ज़्यादा भुगतान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रदर्शन बनाए रखें.
गतिविधि बढ़ाएँ
विज्ञापन पहुँच और सहभागिता बढ़ाने के लिए लगातार ऑनलाइन रहें.
विज्ञापन को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएँ
अधिक खरीदारों को आकर्षित करने और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कीमतें ऑफ़र करें.
कंप्लीशन रेट बढ़ाएँ
यूज़र का भरोसा जीतने के लिए तेज़ प्रतिक्रिया और अच्छी सेवा बनाए रखें.
जितना अधिक आप योगदान देंगे, उतना अधिक आप कमाएँगे.
आप हर महीने अधिकतम 1000 USDT कमा सकते हैं, और अंतिम रिवॉर्ड राशि मार्केट के अनुसार अलग-अलग होती है और समीक्षा के अधीन हो सकती है.
कौन आवेदन कर सकता है?
एक सक्रिय P2P ट्रेडर नियमित विज्ञापन पोस्ट करके स्थिर मासिक रिवॉर्ड प्राप्त करना चाहते हैं
किसी अन्य एक्सचेंज पर एक मर्चेंट बेहतर दृश्यता और प्रोत्साहन की तलाश में
एक व्यक्तिगत ट्रेडर टेकर से मेकर बनने और विज्ञापन गतिविधि से कमाई शुरू करने के लिए तैयार
एक मार्केट ग्रोथ पार्टनर यूज़र को शामिल करने और हमारे P2P इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम लाने में सहायता कर रहे हैं
क्या आप MEXC के साथ कमाई शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लिक्विडिटी पार्टनर बनने के लिए आवेदन करें
यह किस प्रकार काम करता है?
1
आवेदन करें
आवेदन फ़ॉर्म पूरा करें और हाल ही के ट्रेडिंग वॉल्यूम सहित किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म से मर्चेंट गतिविधि का प्रमाण अटैच करें. इससे हमें आपके अनुभव और विश्वसनीयता का आकलन करने में मदद मिलती है.
2
आवेदन समीक्षा
हमारी टीम साप्ताहिक आधार पर सबमिशन की समीक्षा करती है. प्रोग्राम की सीमाओं के कारण, रिवॉर्ड की स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मार्केट के लिए केवल चुनिंदा मर्चेंट को ही स्वीकार किया जाता है.
3
स्वीकार करें और शामिल हों
आवेदनों की समीक्षा साप्ताहिक आधार पर की जाती है. प्रोग्राम की अखंडता बनाए रखने के लिए, भागीदारी प्रति क्षेत्र चुनिंदा ट्रेडर तक ही सीमित है.
4
कमाई शुरू करें
योग्य बने रहने और अपने मासिक लिक्विडिटी रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी प्राइस पर नियमित रूप से बिक्री विज्ञापन पोस्ट करना शुरू करें.
MEXC लिक्विडिटी पार्टनर प्रोग्राम एक्सप्लोर करें
यदि आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो कृपया सीधे विशेष MEXC प्रतिनिधि से संपर्क करें.
