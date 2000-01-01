पेमेंट की समय सीमा

15 मिनट

खरीदार को पेमेंट की समय सीमा के भीतर ट्रांसफ़र करना होता है और ट्रांसफ़र पूरा हो जाने पर [ट्रांसफ़र पूरा हो गया, विक्रेता को बता दें] पर क्लिक करना होता है.

अगर समय सीमा पार हो जाती है, तो ट्रांज़ैक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा. आप पेमेंट के हर तरीके के लिए समय सीमा को एडजस्ट कर सकते हैं.