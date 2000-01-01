MEXC P2P मर्चेंट कार्यक्रम

टॉप P2P मर्चेंट के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हों और आगे बढ़ने के साथ-साथ एक्सक्लूसिव लाभों का आनंद लें.

मर्चेंट फ़ायदे

0 P2P ट्रेडिंग फ़ीस के अलावा, विभिन्न स्तरों पर मर्चेंट कई लाभों का आनंद ले सकते हैं

वेरिफ़ाइड मर्चेंट
वेरिफ़ाई हो गया
मुख्य
विरासत
एक विशेष बैज होल्ड करता है
मर्चेंट पोर्टल तक एक्सेस
हमारे API के माध्यम से ट्रेडिंग को एकीकृत करें
उन्नत लाभ
BIZ मर्चेंट
BIZ
ब्रांडिंग के लिए कस्टम अवतार
अधिकतम 0 पेंडिंग ऑर्डर
उच्च प्राथमिकता वाला मर्चेंट सपोर्ट
जमा आवश्यकताएं देश/क्षेत्र, फिएट करेंसी और स्थानीय जोखिम नीतियों के अनुसार भिन्न होती हैं.

हम पेशकश कर रहे हैं:

मर्चेंट पोर्टल

अपना P2P बिज़नेस एक पेशेवर की तरह चलाएँ—सब कुछ एक ही स्थान पर. विज्ञापनों को प्रबंधित करने, ऑर्डर ट्रैक करने और अपने प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए उन्नत टूल तक पहुंचें.
वेरिफ़ाइड बैज

तुरन्त विश्वास का निर्माण करें. अपने ट्रेडिंग नाम के आगे वेरिफ़ाइड बैज लगाकर अलग दिखें और अधिक उच्च-मूल्य वाले खरीदारों को आकर्षित करें.
समर्पित कस्टमर सर्विस

24/7 प्राथमिकता सहायता प्राप्त करें. हमारा समर्पित मर्चेंट चैनल यह सुनिश्चित करता है कि जब कोई ट्रेड लाइन पर हो तो आपको कभी भी इंतजार न करना पड़े.

फ़ायदों की तुलना

MEXC P2P मर्चेंट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन करें

इससे पहले कि आप मर्चेंट टूल, दृश्यता भत्ते और टियर रिवॉर्ड तक ऐक्सेस करें, आपको निम्नलिखित बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा.
SMS वेरिफ़िकेशन
ईमेल वेरिफ़िकेशन
एडवांस्ड KYC
प्रासंगिक P2P ट्रेडिंग अनुभव
वेरिफ़िकेशन आवश्यक है
ज़रूरी सूचना: आवेदन सबमिट करने से अनुमोदन की गारंटी नहीं मिलती. प्रत्येक एप्लिकेशन की समीक्षा अनुपालन हिस्ट्री, ट्रेडिंग व्यवहार और प्लेटफ़ॉर्म नियमों के पालन के आधार पर की जाती है. सिर्फ़ न्यूनतम मानदंड पूरा करने से स्वीकृति नहीं मिलती. धोखाधड़ी ऐक्टिविटी, वॉश ट्रेडिंग या नीति उल्लंघन में शामिल अकाउंट को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. समीक्षा समय: आवेदनों पर सामान्यतः 7 बिज़नेस दिनों के भीतर कार्रवाई की जाती है. सुनिश्चित करें कि अपडेट प्राप्त करने के लिए आपका ईमेल और ऐप नोटिफ़िकेशन सक्षम हैं.

सामान्य प्रश्न

मर्चेंट का पद पाने के लिए मुझे एडवांस्ड KYC वेरिफ़िकेशन पूरा करने की आवश्यकता क्यों है?

सुरक्षित और अनुपालनकारी ट्रेडिंग वातावरण बनाए रखने के लिए, सभी MEXC P2P मर्चेंट को एडवांस्ड KYC वेरिफ़िकेशन पूरा करना होगा. इससे मर्चेंट और खरीदारों के लिए विश्वास, पारदर्शिता और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित होता है.