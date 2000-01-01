ट्यूटोरियल के अनुसार कार्य करते हुए किसी भी राशि की अपनी पहली P2P खरीदारी पूरी करके 3 USDT का फ़्यूचर्स बोनस पाएँ.
अपनी पहली खरीदारी के 7 दिनों के भीतर P2P खरीदारियों में न्यूनतम 100 USDT इकट्ठा करके 8 USDT का फ़्यूचर्स बोनस पाएँ.
किसी भी राशि का एक स्पॉट ट्रेड पूरा करके 1 USDT का फ़्यूचर्स बोनस पाएँ.
किसी भी राशि का एक फ़्यूचर्स ट्रेड पूरा करके 3 USDT का फ़्यूचर्स बोनस पाएँ.
अपनो दोस्तों को MEXC पर साइन अप करने के लिए आमंत्रित करें. अगर आपका दोस्त साइन-अप के 7 दिनों के भीतर P2P खरीदारियों में 100 USDT इकट्ठा कर लेता है, तो आपको और आपके दोस्त दोनों को 5 USDT का फ़्यूचर्स बोनस मिलेगा.
नए यूज़र्स को अपनी ट्रेडिंग यात्रा शुरू करने पर 10,000 USDT के रिवार्ड पूल में से कुछ पाने का मौका मिलता है.