इवेंट समाप्त हो गया है
P2P खरीदारी के टास्क

अपनी पहली P2P खरीदारी पूरी करें

ट्यूटोरियल के अनुसार कार्य करते हुए किसी भी राशि की अपनी पहली P2P खरीदारी पूरी करके 3 USDT का फ़्यूचर्स बोनस पाएँ.

P2P खरीदारियों में 100 USDT इकट्ठा करें

अपनी पहली खरीदारी के 7 दिनों के भीतर P2P खरीदारियों में न्यूनतम 100 USDT इकट्ठा करके 8 USDT का फ़्यूचर्स बोनस पाएँ.

ट्रेडिंग के टास्क

अपना पहला स्पॉट ट्रेड पूरा करें

किसी भी राशि का एक स्पॉट ट्रेड पूरा करके 1 USDT का फ़्यूचर्स बोनस पाएँ.

पहला फ़्यूचर्स ट्रेड पूरा करें

किसी भी राशि का एक फ़्यूचर्स ट्रेड पूरा करके 3 USDT का फ़्यूचर्स बोनस पाएँ.

अधिक रोमांचक टास्क

दोस्तों को आमंत्रित करके रिवॉर्ड्स शेयर करें

अपनो दोस्तों को MEXC पर साइन अप करने के लिए आमंत्रित करें. अगर आपका दोस्त साइन-अप के 7 दिनों के भीतर P2P खरीदारियों में 100 USDT इकट्ठा कर लेता है, तो आपको और आपके दोस्त दोनों को 5 USDT का फ़्यूचर्स बोनस मिलेगा.

[नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव] 10,000 USDT शेयर करें

नए यूज़र्स को अपनी ट्रेडिंग यात्रा शुरू करने पर 10,000 USDT के रिवार्ड पूल में से कुछ पाने का मौका मिलता है.

इवेंट के नियम

  1. प्रतिभागियों को प्रत्येक टास्क के लिए नीले बटन पर क्लिक करके टास्क पूरा करना होगा. यूज़र्स इवेंट की अवधि के दौरान किसी भी समय टास्क को पूरा करके रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं. टास्क को पूरा करने के अन्य सभी तरीकों को अमान्य माना जाएगा.
  2. केवल RUB, VND, UAH, INR और MYR में किए गए ट्रेड ही इस इवेंट के लिए योग्य होते हैं.
  3. रिवॉर्ड्स हर सप्ताह, टास्क पूरा होने के 14 दिनों के भीतर, वितरित किए जाएँगे. यूज़र वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करके [वॉलेट] - [फ़्यूचर्स] पर जाकर अपने बोनस देख सकते हैं.
  4. प्रतिभागियों को [P2P क्रिप्टो खरीदें टास्क] रिवॉर्ड के योग्य होने के लिए कम से कम एक [ट्रेडिंग टास्क] पूरा करना होगा.
  5. बोनस का इस्तेमाल केवल फ़्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है. हालाँकि बोनस का इस्तेमाल करके किए गए ट्रेड से हुए लाभ की निकासी हो सकती है, लेकिन खुद बोनस की निकासी नहीं हो सकती.
  6. बोनस का उपयोग ट्रेडिंग के लिए मार्जिन के रूप में किया जा सकता है और इसका उपयोग ट्रेडिंग फ़ीस, फ़ंडिंग फ़ीस या ट्रेडिंग में हुई हानियों की भरपाई के लिए भी किया जा सकता है.
  7. बोनस अधिकतम 30 दिनों के लिए मान्य होता है. इस्तेमाल नहीं किए गए सभी बोनस को समय-सीमा समाप्त होने पर रद्द करके अपने आप वापस ले लिया जाएगा. कृपया इससे जुड़े संभावित लिक्विडेशन के खतरों से सावधान रहें.
  8. भाग लेने वाले सभी यूज़र को MEXC की सेवा की शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा. MEXC इवेंट की अवधि के दौरान बेईमानी या अपमानजनक गतिविधियों में शामिल किसी भी प्रतिभागी को अयोग्य घोषित करने का अधिकार अपने पास रखता है, जिसमें बल्क में अकाउंट बनाना, सेल्फ़-डीलिंग या गैरकानूनी, धोखाधड़ी से जुड़ी या हानिकारक उद्देश्यों वाली अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं.
  9. MEXC बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय नियमों और शर्तों की व्याख्या करने और इवेंट में बदलाव करने या उसे कैंसिल करने का अधिकार अपने पास रखता है.