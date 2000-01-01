इवेंट के नियम

1 . हम विजेताओं से शिपिंग की जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल के माध्यम से संपर्क करेंगे

2 . इवेंट समाप्त होने के बाद योग्यता वेरिफ़ाई की जाएगी. लोकेशन संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करने वाले यूज़र रिवॉर्ड्स के योग्य नहीं होंगे.

3 . केवल बैंक कार्ड/क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र या फ़िएट डिपॉज़िट फ़ंक्शंस के ज़रिए किए गए जमा ही इस इवेंट के योग्य होते हैं.

4 . नए यूज़र वे हैं जिन्होंने इवेंट शुरू होने के बाद पहली बार MEXC पर साइन अप किया है.

5 . मान्य आमंत्रित व्यक्तियों की बैंक कार्ड/क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र या फ़िएट डिपॉज़िट फ़ंक्शंस के इस्तेमाल से जमा की गई जमा राशियों को जमा करते समय उनके बराबर मोल के USDT बदला जाएगा और उसे आपके लीडरबोर्ड स्कोर के लिए होने वाली गणना में शामिल किया जाएगा.

6 . MEXC सभी यूज़र को सख्ती से रिव्यू करेगा. अकाउंट रजिस्ट्रेशन या गतिविधि के लिए स्क्रिप्ट्स, बॉट्स, रिपीटेड एक्शंस या ऑटोमेशन जैसे किसी भी तकनीकी तरीके का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को तुरंत अयोग्य कर दिया जाएगा. यह नियम तब भी लागू होता है जब ये अनुचित तरीके केवल रजिस्ट्रेशन या भागीदारी के कुछ खास चरणों में ही इस्तेमाल किए गए हों. इसके अलावा, भ्रामक SEO गतिविधियों में शामिल यूज़र्स को भी, विशेष रूप से "MEXC खरीदें", "MEXC लॉग इन", "MEXC ऑफ़िशियल" या "MEXC OTC" जैसे कीवर्ड्स वाले, इस इवेंट से अयोग्य कर दिया जाएगा.

7 . ये नियम से प्रभावी होंगे. MEXC दुर्भावनापूर्ण व्यवहार या प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग के मामलों में, इवेंट की शर्तों को रिव्यू करने और यूज़र और उनके ऐसेट के खिलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

8 . सभी प्रतिभागियों को MEXC की सेवा शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा. इवेंट के दौरान धोखाधड़ी वाले या अपमानजनक आचरण करने वाले यूज़र को अयोग्य घोषित करने का अधिकार MEXC अपने पास रखता है. इन आचरणों में अनेक अकाउंट्स रजिस्टर करना, या गैरकानूनी या धोखाधड़ी के उद्देश्यों वाली अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं.

9 . MEXC इन शर्तों की अंतिम व्याख्या का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है. कृपया ध्यान दें कि इन शर्तों में बदलाव किया जा सकता है, या इवेंट को बिना पूर्व सूचना के कैंसिल किया जा सकता है. इन शर्तों और इवेंट की जानकारी पर अपडेट पाने के लिए समय-समय पर चेक करते रहें.