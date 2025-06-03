कार्ड पेमेंट कार्निवल
ट्रेडिंग फ़ीस पर 50% छूट का आनंद लें: 300 USDT जीतने के लिए साप्ताहिक रूप से प्रतिस्पर्धा करें!
क्रेडिट कार्ड से खरीदारी तक सीमित. शीर्ष 10 यूज़र प्राइज़ पूल शेयर करेंगे.
  1. 1.यह इवेंट केवल उन यूज़र के लिए ओपन है जिन्होंने KYC वेरिफ़िकेशन पूरी कर ली है. आप अपना वेरिफ़िकेशन स्टेटस यहाँ देख सकते हैं.
  2. 2.इवेंट समाप्त होने के बाद योग्यता वेरिफ़ाई की जाएगी. लोकेशन संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करने वाले यूज़र रिवॉर्ड्स के योग्य नहीं होंगे.
  3. 3.केवल बैंक कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए जमा ही इस इवेंट के लिए योग्य हैं.
  4. 4.MEXC सभी यूज़र को सख्ती से रिव्यू करेगा. अकाउंट रजिस्ट्रेशन या गतिविधि के लिए स्क्रिप्ट्स, बॉट्स, रिपीटेड एक्शंस या ऑटोमेशन जैसे किसी भी तकनीकी तरीके का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को तुरंत अयोग्य कर दिया जाएगा. यह नियम तब भी लागू होता है जब ये अनुचित तरीके केवल रजिस्ट्रेशन या भागीदारी के कुछ खास चरणों में ही इस्तेमाल किए गए हों. इसके अलावा, भ्रामक SEO गतिविधियों में शामिल यूज़र्स को भी, विशेष रूप से "MEXC खरीदें", "MEXC लॉग इन", "MEXC ऑफ़िशियल" या "MEXC OTC" जैसे कीवर्ड्स वाले, इस इवेंट से अयोग्य कर दिया जाएगा.
  5. 5.ये नियम से प्रभावी होंगे. MEXC दुर्भावनापूर्ण व्यवहार या प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग के मामलों में, इवेंट की शर्तों को रिव्यू करने और यूज़र और उनके ऐसेट के खिलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
  6. 6.रिवॉर्ड प्रत्येक इवेंट साइकल की समाप्ति के बाद 7 व्यावसायिक दिनों के भीतर वितरित किए जाएँगे और अंतिम रैंकिंग के आधार पर आवंटित किए जाएँगे.
  7. 7.सभी प्रतिभागियों को MEXC की सेवा शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा. इवेंट के दौरान धोखाधड़ी वाले या अपमानजनक आचरण करने वाले यूज़र को अयोग्य घोषित करने का अधिकार MEXC अपने पास रखता है. इन आचरणों में अनेक अकाउंट्स रजिस्टर करना, या गैरकानूनी या धोखाधड़ी के उद्देश्यों वाली अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं.
  8. 8.MEXC इन शर्तों की अंतिम व्याख्या का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है. कृपया ध्यान दें कि इन शर्तों में बदलाव किया जा सकता है, या इवेंट को बिना पूर्व सूचना के कैंसिल किया जा सकता है. इन शर्तों और इवेंट की जानकारी पर अपडेट पाने के लिए समय-समय पर चेक करते रहें.
  9. 9.ये शर्तें MEXC यूज़र एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी के अभिन्न अंग हैं. इन शर्तों और MEXC यूज़र एग्रीमेंट या प्राइवेसी पॉलिसी के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, ये शर्तें लागू होंगी.