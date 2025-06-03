इवेंट के नियम

1 . यह इवेंट केवल उन यूज़र के लिए ओपन है जिन्होंने KYC वेरिफ़िकेशन पूरी कर ली है. आप अपना वेरिफ़िकेशन स्टेटस यहाँ देख सकते हैं.

2 . यह इवेंट केवल उन यूज़र के लिए है जो क्रेडिट/डेबिट कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से JPY का उपयोग करके क्रिप्टो खरीदते हैं.

3 . नए यूज़र वे यूज़र होते हैं जिन्होंने MEXC पर कभी कोई जमा नहीं किया है. 10 USDT प्राप्त करने के लिए कम से कम 100 USDT के बराबर की अपनी पहली क्रिप्टो खरीदारी करें. रिवॉर्ड पहले आएँ, पहले पाएँ के आधार पर 400 यूज़र तक सीमित हैं.

4 . प्रत्येक सप्ताह, यूज़र को क्रेडिट/डेबिट कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से JPY में की गई उनकी कुल क्रिप्टो खरीदारी के आधार पर रैंक किया जाएगा, जिसमें राशि को उसके USDT समतुल्य में कन्वर्ट किया जाएगा. टॉप 10 यूज़र को निम्नानुसार कैशबैक रिवॉर्ड प्राप्त होंगे: पहले स्थान पर आने वाले को 300 USDT, दूसरे-तीसरे स्थान पर आने वाले को 150 USDT तथा चौथे-दसवें स्थान पर आने वाले को 50 USDT मिलेंगे. खरीद राशि में बराबरी की स्थिति में, रैंकिंग का निर्धारण ट्रांज़ैक्शन की संख्या के आधार पर किया जाएगा, तथा ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करने वाले यूज़र को उच्च रैंक दी जाएगी.

5 . इवेंट समाप्त होने के बाद योग्यता वेरिफ़ाई की जाएगी. लोकेशन संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करने वाले यूज़र रिवॉर्ड्स के योग्य नहीं होंगे.

6 . MEXC सभी यूज़र को सख्ती से रिव्यू करेगा. अकाउंट रजिस्ट्रेशन या गतिविधि के लिए स्क्रिप्ट्स, बॉट्स, रिपीटेड एक्शंस या ऑटोमेशन जैसे किसी भी तकनीकी तरीके का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को तुरंत अयोग्य कर दिया जाएगा. यह नियम तब भी लागू होता है जब ये अनुचित तरीके केवल रजिस्ट्रेशन या भागीदारी के कुछ खास चरणों में ही इस्तेमाल किए गए हों. इसके अलावा, भ्रामक SEO गतिविधियों में शामिल यूज़र्स को भी, विशेष रूप से "MEXC खरीदें", "MEXC लॉग इन", "MEXC ऑफ़िशियल" या "MEXC OTC" जैसे कीवर्ड्स वाले, इस इवेंट से अयोग्य कर दिया जाएगा.

7 . ये नियम 0से प्रभावी होंगे. MEXC दुर्भावनापूर्ण व्यवहार या प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग के मामलों में, इवेंट की शर्तों को रिव्यू करने और यूज़र और उनके ऐसेट के खिलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

8 . रिवॉर्ड प्रत्येक इवेंट साइकल की समाप्ति के बाद 7 व्यावसायिक दिनों के भीतर वितरित किए जाएँगे और अंतिम रैंकिंग के आधार पर आवंटित किए जाएँगे.

9 . सभी प्रतिभागियों को MEXC की सेवा शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा. इवेंट के दौरान धोखाधड़ी वाले या अपमानजनक आचरण करने वाले यूज़र को अयोग्य घोषित करने का अधिकार MEXC अपने पास रखता है. इन आचरणों में अनेक अकाउंट्स रजिस्टर करना, या गैरकानूनी या धोखाधड़ी के उद्देश्यों वाली अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं.

10 . MEXC इन शर्तों की अंतिम व्याख्या का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है. कृपया ध्यान दें कि इन शर्तों में बदलाव किया जा सकता है, या इवेंट को बिना पूर्व सूचना के कैंसिल किया जा सकता है. इन शर्तों और इवेंट की जानकारी पर अपडेट पाने के लिए समय-समय पर चेक करते रहें.