सफल जमा पर समतुल्य वैल्यू की फ़्यूचर्स पोज़ीशन पाएँ
क्रेडिट/डेबिट कार्ड
फ़िएट जमा
बैंक ट्रांसफ़र
फ़्यूचर्स बोनस क्लेम करें और एक पोज़ीशन ओपन करें
पेमेंट पूरी करने के बाद, अपने फ़्यूचर्स बोनस क्लेम करें और एक पोज़ीशन ओपन करें. आप ट्रेडिंग पेयर और डायरेक्शन चुन सकते हैं.
इवेंट के नियम
रिवॉर्ड वितरण के नियम
• केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र या फ़िएट जमा के माध्यम से किया गया फ़िएट जमा ही पात्र हैं. तृतीय-पक्ष पेमेंट और आंतरिक ट्रांसफ़र समर्थित नहीं हैं.
• रिवॉर्ड्स को ऑर्डर पूरा होने के समय USDT समतुल्य मूल्य के आधार पर USDT में परिवर्तित किया जाएगा (ऑर्डर प्लेसमेंट के समय नहीं).
• रिवॉर्ड वितरण समाप्त होगा: ()
• इवेंट में भाग लेने के लिए, न्यूनतम ऑर्डर राशि 100 USDT से अधिक होनी चाहिए.
• रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए न्यूनतम फ़्यूचर्स ऑर्डर राशि पूरी होनी चाहिए. यदि यह आवश्यकता पूरी नहीं की गई तो क्लेम असफल हो जाएगा.
• एक बार क्लेम करने पर, यूज़र को जमा के 2% (अधिकतम 500 USDT) के बराबर बोनस प्राप्त होगा, जो स्वचालित रूप से छह USDT-M फ़्यूचर्स पेयर में से एक में मार्केट प्राइस पर आइसोलेटेड मार्जिन मोड में एक पोज़ीशन खोल देगा.
• एक ही पेयर में ओपन पोज़ीशन या पेंडिंग ऑर्डर वाले यूज़र क्लेम नहीं कर सकते. क्लेम करने से पहले अपने फ़्यूचर्स वॉलेट की जाँच करें.
फ़्यूचर्स एयरड्रॉप पोज़ीशन का उपयोग करने के नियम
1.इवेंट पेज पर फ़्यूचर्स पोज़ीशन एयरड्रॉप का क्लेम करें, फिर इसे तुरंत देखने के लिए फ़्यूचर्स ट्रेडिंग पेज पर जाएँ.
2.यूज़र संभावित लाभ बढ़ाने के लिए पोज़ीशन एयरड्रॉप में मार्जिन जोड़ सकते हैं, इसके लिए TP/SL ऑर्डर सेट कर सकते हैं, या पोज़ीशन को क्लोज़ कर सकते हैं. समापन के बाद, यदि आपकी पोज़ीशन एयरड्रॉप से लाभ उत्पन्न होता है, तो प्राप्त लाभ-हानि को यूज़र के फ़्यूचर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जबकि एयरड्रॉप से शेष मार्जिन स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा. यदि पोज़ीशन एयरड्रॉप में हानि होती है (मार्जिन जोड़े बिना), तो अधिकतम हानि एयरड्रॉप पोज़ीशन तक ही सीमित रहती है. अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक दिशानिर्देश देखें./hi-IN/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
वेरिफ़िकेशन के नियम
1. यूज़र को अपने खुद के पेमेंट तरीके का उपयोग करके जमा करना होगा. बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए जमा के लिए, कृपया पक्का करें कि रेफ़रेंस कोड सही ढंग से दर्ज किया गया है.
2. MEXC सभी यूज़र के लिए सख्त वेरिफ़िकेशन प्रक्रियाएँ लागू करता है. तकनीकी हेरफेर का कोई भी उपयोग—जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट, बॉट, दोहराए जाने वाले ऑपरेशन या ऑटोमेटेड अकाउंट रजिस्ट्रेशन आदि शामिल हैं—तत्काल अयोग्यता का कारण बनेगा. यह नीति सख्ती से लागू होती है, भले ही ऐसे तरीके सिर्फ़ साइन अप या भागीदारी के विशेष चरणों पर ही अपनाए जाते हों. इसके अलावा, भ्रामक SEO कार्यों में शामिल होने वाले यूज़र, विशेष रूप से "MEXC बाय", "MEXC लॉग इन", "MEXC ऑफ़िशियल" या "MEXC OTC" जैसे कीवर्ड को लक्षित करने वाले यूज़र को भी प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
3. MEXC के पास इस इवेंट की अंतिम शर्तों की व्याख्या करने और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों या प्लेटफ़ॉर्म दुरुपयोग के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है.
4. भाग लेने वाले सभी यूज़र को MEXC की सेवा की शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा. MEXC के पास इवेंट के दौरान धोखाधड़ी या अपमानजनक गतिविधियों में शामिल होने वाले यूज़र को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित है. इन गतिविधियों में एक से अधिक अकाउंट रजिस्टर करना या अवैध या धोखाधड़ी के उद्देश्यों से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होना मौजूद है.
5. MEXC के पास इन शर्तों की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है. कृपया ध्यान दें कि इन शर्तों में संशोधन किया जा सकता है या बिना किसी पूर्व सूचना के इवेंट को कैंसिल किया जा सकता है. यूज़र को नवीनतम इवेंट शर्तों के साथ अपडेटेड रहने के लिए प्रेरित किया जाता है.
6. इन शर्तों को MEXC के यूज़र एग्रीमेंट और गोपनीयता नीति का महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा. किसी भी विवाद की स्थिति में, इन शर्तों को प्राथमिकता दी जाएगी.