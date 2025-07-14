פרטי תמונת מצב
האירוע הסתיים
ההסדר הושלם. אם השתתפתם בהצלחה באירוע הזה, פנו לדף היסטוריית התגמולים שלכם כדי לבדוק את פרטי התגמולים ובקרו בחשבון הספוט שלכם כדי לבדוק אם קיבלתם את אסימוני האיירדרופ!
MX מנגנון רמה
|רמת אירוע
|תנאי שדרוג ברמה
|מקדם התחייבות
|V1
|5 ≤ החזקה ב-MX ≤ 100,000
|1
|V2
|הזמינו 1 מוזמן תקף
|1.5
|V3
|הזמינו 2 מוזמנים תקפים
|1.55
|V4
|הזמינו 3 מוזמנים תקפים
|1.6
|V5
|הזמינו 4 מוזמנים תקפים
|1.65
|V6
|הזמינו 5 מוזמנים תקפים
|1.7
|V7
|הזמינו 6 מוזמנים תקפים
|1.75
תיאור הכלל
ככל MX שתתחייבו ביותר אסימונים במהלך האירוע וככל שתזמינו יותר מוזמנים תקפים בהצלחה, כך יגדל מקדם ההתחייבות שלכם ויגדל חלקכם בפרסים.
דוגמה: נניח שיש באירוע רק שני משתתפים, A ו- B.
A מתחייב 2,999 MXללא מוזמנים תקפים, כך שמקדם ההתחייבות הוא 1.
B מתחייב 3,000 MX ויש לו 2 מוזמנים תקפים, כך שמקדם ההתחייבות הוא 1.55.
חישוב התגמול של A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
חישוב התגמול של B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
כמות כוללת של אסימונים
1,000,000,000 TBA
סוג אסימון
BASE
סך הכל Airdrops
26,315,790 TBA
מספר קולות
5 MX - 100,000 MX
2. מחיר הפרויקט עבורו הצבעת עשוי לחוות תנודות משמעותיות עקב תנאי שוק או סיבות דומות אחרות.
3. ייתכן שלא תוכלו למשוך את כל או חלק מהשתתפותכם בפרויקט, עקב הטכנולוגיה הבסיסית של הפרויקט או מסיבות הקשורות לפלטפורמת MEXC.
4. אם משתמש בודד משקיע בסך מצטבר של יותר מ-100,000 MX דרך מספר חשבונות, החשבונות הקשורים עשויים להפעיל את מנגנוני בקרת הסיכון של הפלטפורמה. נא להמשיך בזהירות.