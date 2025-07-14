True Base Army (TBA)
מאגר הפרסים הכולל
TBA26,315,790
26,315,79026,315,790TBATBA
Total Committed
-- MX
סה"כ כמות מחויבות תקפה
-- MX
  • MX המחויבות מתחילה

    2025-07-14 13:00

  • MX המחויבות מסתיימת

    2025-07-15 12:50
  • אסימוני איירדרופ
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • זמן רישום
    2025-07-15 15:00
1. MX קריטריוני מחויבות
פרטי תמונת מצב

עד 2025-10-09 08:53
הכמות הכוללת שלי שכבר תקפה
0 MX
מקדם ההתחייבות המשוער שלי--
2. MX פרטי התחייבות
  • התגמולים האמיתיים שלי
    התגמולים האמיתיים שלי
    -- TBA
  • התגמולים המשוערים שלי
    התגמולים המשוערים שלי
    -- TBA
  • כמות המחויבות שלי
    כמות המחויבות שלי
    -- MX
  • ההתחייבות התקפה שלי
    ההתחייבות התקפה שלי
    -- MX

האירוע הסתיים

ההסדר הושלם. אם השתתפתם בהצלחה באירוע הזה, פנו לדף היסטוריית התגמולים שלכם כדי לבדוק את פרטי התגמולים ובקרו בחשבון הספוט שלכם כדי לבדוק אם קיבלתם את אסימוני האיירדרופ!

בשלב זה לא ניתן לרשום את הפרויקט כמתוכנן במפרטי האירוע עקב בעיות הקשורות לצד הפרויקט. עקבו אחר הודעות MEXC לקבלת העדכונים האחרונים על התקדמות הפרויקט.

MX מנגנון רמה

רמת אירועתנאי שדרוג ברמהמקדם התחייבות
V15החזקה ב-MX100,0001
V2הזמינו 1 מוזמן תקף1.5
V3הזמינו 2 מוזמנים תקפים1.55
V4הזמינו 3 מוזמנים תקפים1.6
V5הזמינו 4 מוזמנים תקפים1.65
V6הזמינו 5 מוזמנים תקפים1.7
V7הזמינו 6 מוזמנים תקפים1.75

תיאור הכלל

ככל MX שתתחייבו ביותר אסימונים במהלך האירוע וככל שתזמינו יותר מוזמנים תקפים בהצלחה, כך יגדל מקדם ההתחייבות שלכם ויגדל חלקכם בפרסים.

דוגמה: נניח שיש באירוע רק שני משתתפים, A ו- B.

A מתחייב 2,999 MXללא מוזמנים תקפים, כך שמקדם ההתחייבות הוא 1.

B מתחייב 3,000 MX ויש לו 2 מוזמנים תקפים, כך שמקדם ההתחייבות הוא 1.55.

חישוב התגמול של A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

חישוב התגמול של B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
מידע על הפרויקט
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
פרטי הפרויקט

כמות כוללת של אסימונים

1,000,000,000 TBA

סוג אסימון

BASE

סך הכל Airdrops

26,315,790 TBA

כתובת החוזה

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

מספר קולות

5 MX - 100,000 MX

חוקי האירוע
1. ברגע שהמשתמשים עומדים בקריטריונים להשתתפות באירוע, הם יכולים להתחייב MX לזכות באיירדרופס בחינם.
2. על המשתמשים להשלים לפחות מסחר חוזים עתידיים אחד (ללא הגבלות על צמד מסחר או הסכום) לפני ההשתתפות באירוע קיקסטארטר.
3. המערכת תצלם תמונת מצב של מספר המשתמשים התקפים שהוזמנו (תקף ל- 30 ימים) ותעדכן את הרמה למחרת. משתמשים יכולים לבדוק את מקדם רמת החשבון שלהם בדף האירוע.
מנגנון התחייבות
משתמשים יכולים להתחייב על סמך כמות המחויבות המקסימלית שלהם. התחייבויות מוצלחות ישמשו רק לחישוב התגמול ולא MX יוקפאו.
Airdrop Rewards
תגמול איירדרופ = הכמות המחויבות התקפה שהוקצתה על ידי המשתמש / סך כל הכמות התקפה שהוקצתה על ידי כל המשתמשים * סה“כ מאגר התגמולים. הפרסים יועברו לחשבון הספוט של המשתמש לאחר סיום האירוע.
תזכורת לסיכון
1. ייתכנו ליקויים בפרויקטים מסוימים מבחינת טכנולוגיה, תפעול והיבטים אחרים. אנא השתתפו בזהירות לאחר הבנה מלאה של הפרויקט.
2. מחיר הפרויקט עבורו הצבעת עשוי לחוות תנודות משמעותיות עקב תנאי שוק או סיבות דומות אחרות.
3. ייתכן שלא תוכלו למשוך את כל או חלק מהשתתפותכם בפרויקט, עקב הטכנולוגיה הבסיסית של הפרויקט או מסיבות הקשורות לפלטפורמת MEXC.
4. אם משתמש בודד משקיע בסך מצטבר של יותר מ-100,000 MX דרך מספר חשבונות, החשבונות הקשורים עשויים להפעיל את מנגנוני בקרת הסיכון של הפלטפורמה. נא להמשיך בזהירות.