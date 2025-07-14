בשלב זה לא ניתן לרשום את הפרויקט כמתוכנן במפרטי האירוע עקב בעיות הקשורות לצד הפרויקט. עקבו אחר הודעות MEXC לקבלת העדכונים האחרונים על התקדמות הפרויקט.

ההסדר הושלם. אם השתתפתם בהצלחה באירוע הזה, פנו לדף היסטוריית התגמולים שלכם כדי לבדוק את פרטי התגמולים ובקרו בחשבון הספוט שלכם כדי לבדוק אם קיבלתם את אסימוני האיירדרופ!

B מתחייב 3,000 MX ויש לו 2 מוזמנים תקפים, כך שמקדם ההתחייבות הוא 1.55.

A מתחייב 2,999 MXללא מוזמנים תקפים, כך שמקדם ההתחייבות הוא 1.

ככל MX שתתחייבו ביותר אסימונים במהלך האירוע וככל שתזמינו יותר מוזמנים תקפים בהצלחה, כך יגדל מקדם ההתחייבות שלכם ויגדל חלקכם בפרסים.

True Base Army (TBA)

מידע על הפרויקט

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

פרטי הפרויקט

כמות כוללת של אסימונים 1,000,000,000 TBA סוג אסימון BASE סך הכל Airdrops 26,315,790 TBA כתובת החוזה https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E מספר קולות 5 MX - 100,000 MX

חוקי האירוע

1. ברגע שהמשתמשים עומדים בקריטריונים להשתתפות באירוע, הם יכולים להתחייב MX לזכות באיירדרופס בחינם. 2. על המשתמשים להשלים לפחות מסחר חוזים עתידיים אחד (ללא הגבלות על צמד מסחר או הסכום) לפני ההשתתפות באירוע קיקסטארטר. 3. המערכת תצלם תמונת מצב של מספר המשתמשים התקפים שהוזמנו (תקף ל- 30 ימים) ותעדכן את הרמה למחרת. משתמשים יכולים לבדוק את מקדם רמת החשבון שלהם בדף האירוע.

מנגנון התחייבות

משתמשים יכולים להתחייב על סמך כמות המחויבות המקסימלית שלהם. התחייבויות מוצלחות ישמשו רק לחישוב התגמול ולא MX יוקפאו.

Airdrop Rewards

תגמול איירדרופ = הכמות המחויבות התקפה שהוקצתה על ידי המשתמש / סך כל הכמות התקפה שהוקצתה על ידי כל המשתמשים * סה“כ מאגר התגמולים. הפרסים יועברו לחשבון הספוט של המשתמש לאחר סיום האירוע.

תזכורת לסיכון

1. ייתכנו ליקויים בפרויקטים מסוימים מבחינת טכנולוגיה, תפעול והיבטים אחרים. אנא השתתפו בזהירות לאחר הבנה מלאה של הפרויקט.

2. מחיר הפרויקט עבורו הצבעת עשוי לחוות תנודות משמעותיות עקב תנאי שוק או סיבות דומות אחרות.

3. ייתכן שלא תוכלו למשוך את כל או חלק מהשתתפותכם בפרויקט, עקב הטכנולוגיה הבסיסית של הפרויקט או מסיבות הקשורות לפלטפורמת MEXC.

4. אם משתמש בודד משקיע בסך מצטבר של יותר מ-100,000 MX דרך מספר חשבונות, החשבונות הקשורים עשויים להפעיל את מנגנוני בקרת הסיכון של הפלטפורמה. נא להמשיך בזהירות.