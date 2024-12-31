הרוויחו תשואה שנתית (APR) עד 5%—מהתשואות הגבוהות ביותר ל-Stablecoin.
פשוט החזיקו USDE והתחילו להרוויח ריבית יומית.
ללא צורך בסטייקינג או נעילה. הכספים שלך יהיו זמינים בכל עת.
הירשם באתר הרשמי של MEXC או באפליקציה לנייד והשלם את אימות KYC.
תהנה מהעמלות הנמוכות ביותר בשוק על מסחר ספוט ב-MEXC
החזיקו USDE והרוויחו ריבית יומית.
הדולר הסינתטי של אתנה, USDe, שואף לספק פתרון קריפטו-יליד עמיד לצנזורה, ניתן להרחבה ויציב. בניגוד למטבעות יציבים מסורתיים המסתמכים על רזרבות פיאט, USDe שומר על הצמדות רכה לדולר האמריקאי באמצעות מנגנון גידור דלתא בשווקי הנגזרים. USDe מגובה באופן מלא על שרשרת עם שקיפות מלאה והוא ניתן לקומפוסט בחופשיות על פני כל המערכת האקולוגית של DEFI.
משתמשים חייבים להחזיק מינימום0.1 USDE בחשבון ספוט שלהם כדי להשתתף באירוע זה. אין צורך ברישום ידני, הידוק או נעילה.
הריבית תחושב החל מהיום שבו החזקות המינימום בחשבון ספוט של המשתמש יגיעו ל 0.1 USDE (T). ריבית תתחיל להצטבר מ-T+1. חלוקת הריבית הראשונה תתרחש למחרת (T+2) ותמשיך להיות מזוכה מדי יום בחשבון ספוט של המשתמש, בתנאי שהוא עומד בדרישות הזכאות.