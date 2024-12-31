להרוויח USDE ב-MEXC

החזיקו את USDE והרוויח מדי יום
עד 5% אפריל!

להרוויח USDE ב-MEXC

יתרונות

החזרים גבוהים

הרוויחו תשואה שנתית (APR) עד 5%—מהתשואות הגבוהות ביותר ל-Stablecoin.

קל לשימוש

פשוט החזיקו USDE והתחילו להרוויח ריבית יומית.

בטוח וגמיש

ללא צורך בסטייקינג או נעילה. הכספים שלך יהיו זמינים בכל עת.

להרוויח ריבית על ידי החזקת USDE ב-3 שלבים בלבד

1

הירשם לחשבון MEXC

הירשם באתר הרשמי של MEXC או באפליקציה לנייד והשלם את אימות KYC.

2

קנו או הפקידו USDE

תהנה מהעמלות הנמוכות ביותר בשוק על מסחר ספוט ב-MEXC

3

להרוויח USDE

החזיקו USDE והרוויחו ריבית יומית.

מה זה אתנה USDe (USDE)?

הדולר הסינתטי של אתנה, USDe, שואף לספק פתרון קריפטו-יליד עמיד לצנזורה, ניתן להרחבה ויציב. בניגוד למטבעות יציבים מסורתיים המסתמכים על רזרבות פיאט, USDe שומר על הצמדות רכה לדולר האמריקאי באמצעות מנגנון גידור דלתא בשווקי הנגזרים. USDe מגובה באופן מלא על שרשרת עם שקיפות מלאה והוא ניתן לקומפוסט בחופשיות על פני כל המערכת האקולוגית של DEFI.

חוקי האירוע

דרישות השתתפות

משתמשים חייבים להחזיק מינימום0.1 USDE בחשבון ספוט שלהם כדי להשתתף באירוע זה. אין צורך ברישום ידני, הידוק או נעילה.

חישוב ריבית
  1. 1. במהלך תקופת המעקב הגמישה, הרווחים יחושב בהתבסס על יתרת USDE המינימלית של המשתמש בחשבון הספוט שלהם מתצלומים יומיים ו- APR.
  2. 2. הריבית היומית תותאם באופן דינמי על סמך הריבית על השרשרת וסך ההחזקות של כל משתמשי הפלטפורמה, עם תקרת מקסימום של 5% APR.
  3. 3. הריבית בפועל כפופה לדף ההזמנה - תצוגת פרטי חיסכון-ריבית גמישים.
חלוקת ריבית

הריבית תחושב החל מהיום שבו החזקות המינימום בחשבון ספוט של המשתמש יגיעו ל 0.1 USDE (T). ריבית תתחיל להצטבר מ-T+1. חלוקת הריבית הראשונה תתרחש למחרת (T+2) ותמשיך להיות מזוכה מדי יום בחשבון ספוט של המשתמש, בתנאי שהוא עומד בדרישות הזכאות.

זכאות משתמש
  1. 1. על המשתמשים להשלים אימותKYC ראשוני.
  2. 2. חשבונות משנה אינם זכאים להשתתף.
  3. 3. על המשתתפים לציית לתנאים וההגבלות של MEXC. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתמשים שנמצאו מעורבים בפעילויות זדוניות או לא ישרות.
  4. 4. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות סופית עבור אירוע זה. אם יש לכם שאלות, אנא צרו קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו.