הדולר הסינתטי של אתנה, USDe, שואף לספק פתרון קריפטו-יליד עמיד לצנזורה, ניתן להרחבה ויציב. בניגוד למטבעות יציבים מסורתיים המסתמכים על רזרבות פיאט, USDe שומר על הצמדות רכה לדולר האמריקאי באמצעות מנגנון גידור דלתא בשווקי הנגזרים. USDe מגובה באופן מלא על שרשרת עם שקיפות מלאה והוא ניתן לקומפוסט בחופשיות על פני כל המערכת האקולוגית של DEFI.