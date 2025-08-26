עוד על ZYB

ZYB מידע על מחיר

ZYB מסמך לבן

ZYB אתר רשמי

ZYB טוקניומיקה

ZYB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Zyberswap סֵמֶל

Zyberswap מחיר (ZYB)

לא רשום

1 ZYB ל USDמחיר חי:

$0.00130655
$0.00130655$0.00130655
-8.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Zyberswap (ZYB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:04:30 (UTC+8)

Zyberswap (ZYB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00129334
$ 0.00129334$ 0.00129334
24 שעות נמוך
$ 0.0014532
$ 0.0014532$ 0.0014532
גבוה 24 שעות

$ 0.00129334
$ 0.00129334$ 0.00129334

$ 0.0014532
$ 0.0014532$ 0.0014532

$ 23.1
$ 23.1$ 23.1

$ 0.00119664
$ 0.00119664$ 0.00119664

+0.45%

-8.66%

-19.95%

-19.95%

Zyberswap (ZYB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00130655. במהלך 24 השעות האחרונות, ZYB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00129334 לבין שיא של $ 0.0014532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZYBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00119664.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZYB השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -8.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zyberswap (ZYB) מידע שוק

$ 18.82K
$ 18.82K$ 18.82K

--
----

$ 18.82K
$ 18.82K$ 18.82K

14.40M
14.40M 14.40M

14,402,953.0
14,402,953.0 14,402,953.0

שווי השוק הנוכחי של Zyberswap הוא $ 18.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZYB הוא 14.40M, עם היצע כולל של 14402953.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.82K.

Zyberswap (ZYB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zyberswapל USDהיה $ -0.000124026737337921.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZyberswap ל USDהיה . $ -0.0003640295.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZyberswap ל USDהיה $ -0.0002774389.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zyberswapל USDהיה $ -0.0008748638293952206.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000124026737337921-8.66%
30 ימים$ -0.0003640295-27.86%
60 ימים$ -0.0002774389-21.23%
90 ימים$ -0.0008748638293952206-40.10%

מה זהZyberswap (ZYB)

Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Zyberswap (ZYB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Zyberswapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zyberswap (ZYB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zyberswap (ZYB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zyberswap.

בדוק את Zyberswap תחזית המחיר עכשיו‏!

ZYB למטבעות מקומיים

Zyberswap (ZYB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zyberswap (ZYB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZYB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zyberswap (ZYB)

כמה שווה Zyberswap (ZYB) היום?
החי ZYBהמחיר ב USD הוא 0.00130655 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZYB ל USD?
המחיר הנוכחי של ZYB ל USD הוא $ 0.00130655. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zyberswap?
שווי השוק של ZYB הוא $ 18.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZYB?
ההיצע במחזור של ZYB הוא 14.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZYB?
‏‏ZYB השיג מחיר שיא (ATH) של 23.1 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZYB?
ZYB ‏‏רשם מחירATL של 0.00119664 USD.
מהו נפח המסחר של ZYB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZYB הוא -- USD.
האם ZYB יעלה השנה?
ZYB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZYB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:04:30 (UTC+8)

Zyberswap (ZYB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.