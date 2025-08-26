Zyberswap (ZYB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00129334 גבוה 24 שעות $ 0.0014532 שיא כל הזמנים $ 23.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00119664 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -8.66% שינוי מחיר (7D) -19.95%

Zyberswap (ZYB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00130655. במהלך 24 השעות האחרונות, ZYB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00129334 לבין שיא של $ 0.0014532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZYBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00119664.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZYB השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -8.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zyberswap (ZYB) מידע שוק

שווי שוק $ 18.82K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.82K אספקת מחזור 14.40M אספקה כוללת 14,402,953.0

שווי השוק הנוכחי של Zyberswap הוא $ 18.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZYB הוא 14.40M, עם היצע כולל של 14402953.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.82K.