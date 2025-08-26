Zoomie (ZOOMIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +30.64% שינוי מחיר (7D) +30.64%

Zoomie (ZOOMIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZOOMIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZOOMIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZOOMIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+30.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zoomie (ZOOMIE) מידע שוק

שווי שוק $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K אספקת מחזור 999.66M 999.66M 999.66M אספקה כוללת 999,661,979.735011 999,661,979.735011 999,661,979.735011

שווי השוק הנוכחי של Zoomie הוא $ 8.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOOMIE הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999661979.735011. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.88K.