Zoo World מחיר היום

מחיר Zoo World (ZOO) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000054, עם שינוי של 2.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZOO ל USD הוא $ 0.0000054 לכל ZOO.

Zoo World כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,397.19, עם היצע במחזור של 999.99M ZOO. ב‑24 השעות האחרונות, ZOO סחר בין $ 0.00000511 (נמוך) ל $ 0.00000557 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01409993, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000392.

ביצועים לטווח קצר, ZOO נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Zoo World (ZOO) מידע שוק

שווי שוק $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,992,256.212575 999,992,256.212575 999,992,256.212575

שווי השוק הנוכחי של Zoo World הוא $ 5.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOO הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999992256.212575. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.40K.